Kradel v treh stanovanjih v Nabrežini in Križu

Tržaška policija je po daljši preiskavi aretirala 33-letnega moškega, ki je pred časom vdrl v tri stanovanja na območju občine Devin-Nabrežina in v Križu. Moški s stalnim bivališčem v Pordenonu je pri opravljanju kaznivih dejanj sledil točno določenemu postopku, ki ga je očitno načrtoval že dalj časa.

Za pot do Nabrežine in Križa je najel avtomobil in poiskal parkirno mesto v neposredni bližini stanovanj. Tam je nadzoroval premike lastnikov in pričakal idealni trenutek ter s pomočjo sostorilcev vstopil v stanovanja. Iz predalov in omar je odnesel gotovino in nakit. Iz enega stanovanja pa je odnesel tudi pištolo, ki jo je lastnik prijavil oblastem v skladu z veljavno zakonodajo. Tatvine je opravil v popoldanskih urah in se nato nemoteno odpeljal domov.

Policija je z zasledovanjem in telefonskim prisluškovanjem prišla do tatu. Pred tem pa so si preiskovalci skrbno ogledali posnetke z avtocestnega odseka, na katerem se je moški peljal z najetim avtomobilom proti domu.

Po navodilih državnega tožilca Pietra Montroneja so ga pretekli četrtek aretirali na domu v Pordenonu in odpeljali v tržaški zapor.