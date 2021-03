Kradel v trgovini

Policisti so včeraj popoldne ovadili 39-letnega romunskega državljana zaradi poskusa tatvine. S polic trgovine hišne in pisarniške opreme v Ul. Roma je pobral nekaj artiklov in jih skril v žepe ter v jopič, pri čemer ga je opazila uslužbenka, ki je sprožila alarm. Policisti so ga legitimirali in med osebno preiskavo ugotovili, da je moški res ukradel nekaj predmetov. Leta 2018 pa je bila na njegov račun tudi odrejena prepoved vračanja v Trst. Policisti so ga prijavili državnemu tožilstvu zaradi poskusa tatvine in zaradi kršitve odloka o prepovedi vračanja.