Kradel z ukradenim motornim vozilom

V četrtek je policija aretirala 47-letnega Tržačana zaradi tatvine. Tat, ki je bil že znan organom pregona, je zjutraj na motornem vozilu (za katerega se je pozneje izkazalo, da je bil ukraden), starejši gospe v ulici Burton iztrgal torbico iz rok in pobegnil. V eni od centralnih tržaških ulic so ga ustavili kriminalisti tržaške kvesture, ki so ga prepoznali po opisu in ga zato pregledali. Tat se je skušal pred tem znebiti torbe in jo odvreči v zabojnik za smeti, prav tako kot denarnico in ukradene dokumente.

Moški je v pisarni kvesture priznal tudi druge tatvine, ki jih je zagrešil med decembrom in februarjem.

Storilca so nato predali državnemu tožilstvu, ukradene predmete pa so vrnili lastnici, prav tako motorno vozilo, s katerim je kradel.