Tržaški policisti so sinoči prijeli in ovadili 23-letnega Tržačana, ki je kradel zdravila v tržaški Glavni bolnišnici. Zdravstveno osebje ga je opazilo, medtem ko je stikal po sobi, kjer hranijo zdravila. Policisti so mu zasegli dve ukradeni steklenički. Moškega so prijavili državnemu tožilstvu.