Kradla sta v Toskani, zasačili so ju na Tržaškem

Nabrežinski karabinjerji so v petek v popoldanskih urah ustavili linijski avtobus, namenjen v Firence. Med pregledovanjem dokumentov so ugotovili, da sta bila na avtobusu tudi romunska državljana, ki sta bila v toskanskem glavnem mestu pred sedmimi leti obsojena na zaporno kazen zaradi kaznivih dejanj, povezanih s krajami.

Po obsodbi je dvojica, karabinjerji so sporočili, da gre za zakonca, izginila neznano kam. Moški, 41-letnik, je bil obsojen na 2 leti in 3 mesece zapora zaradi nedovoljenega vstopanja na zasebna zemljišča, poškodovanja tuje lastnine in velike tatvine, 40-letna ženska pa bo morala prestati 5 mesecev zaporne kazni zaradi prikrivanja ukradenega blaga. Karabinjerji so ju aretirali in zatem odvedli na nabrežinsko postajo, od koder so jih odpeljali v koronejski zapor, kjer bosta presedela odmerjeni zaporni kazni.