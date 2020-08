Včeraj je policija ovadila 54-letno slovensko državljanko zaradi tatvine. V eni od trgovin v trgovskem centru Montedoro v miljski občini se je ženska, ne da bi plačala, odpravila iz trgovine, ko pa je začel zvoniti alarm, je zbežala. Za njo je stekla prodajalka, medtem pa so iz trgovine poklicali 112.

Ko so jo ustavili, so jo policisti identificirali, v njeni torbi pa so našli dva para poletnih čevljev brez škatle, v skupni vrednosti približno 20 evrov.