Kradla v trgovinah z otroki v naročju

Karabinjerji iz Nabrežine so pri Fernetičih na romunskem avtobusu, ki je vozil proti Milanu, prestregli in aretirali 32-letno romunsko državljanko, ki mora v Italiji prestati 9 mesecev zaporne kazni. Ženska je bila na begu od leta 2012, ko se je za njo izgubila vsakšrna sled. Leta 2012 so jo večkrat aretirali zaradi tatvin v raznih supermarketih v Lombardiji, toda se je vsakič izognila zaporu, ker je bila noseča. V supermarketih je kradla z otroki v naročju ali okrog sebe, kar je povzročilo določeno zmedo in ji omogočilo, da je lažje skrila ukradeno blago.

Karabinjerji so žensko aretirali in jo prepeljali v tržaški zapor, kjer bo prestala 9-mesečno zaporno kazen.