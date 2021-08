Kradli so v supermarketih

V ponedeljek popoldne je policija zaradi neupravičene posesti orodja, ki bi služilo za vlamljanje, na prostosti ovadila štiri mlade: tri Tržačane, stare 29, 23 in 21 let, in 26-letno Tržičanko, ki si je prislužila ovadbo tudi zaradi velike tatvine in zbiranja ukradenega blaga, 29-letnik pa zaradi ropa. Četverica se je nahajala v supermarketu Pam v trgovskem središču Il Giulia, kjer je policiji že znan 29-letnik ukradel dva evra vredno pico, ko ga je direktor trgovine odkril, pa je na silo skušal pobegniti. Vse štiri so naposled ustavili varnostniki, kmalu zatem so prišli še policisti, ki so pri mladih odkrili nožiče in klešče, v nekem nahrbtniku pa blago v skupni vrednosti 80 evrov, ki je bilo malo prej ukradeno v supermarketu Lidl pri lesnem pristanišču, pa še 120 evrov vreden parfum.