Kraška in posoška vina točili v Seulu

V koronačasu so se tudi degustacije vin preselile na splet. Ena je danes v sklopu dogodkov True Italian Taste, ki želijo po svetu promovirati italijanske kulinarične in vinarske odličnosti, potekala na sedežu Trgovinske zbornice za Tržaško in Goriško. Slednja je v sodelovanju z italijansko Trgovinsko zbornico iz Seula v Koreji in zunanjim ministrstvom organizirala pokušino krajevnih vin na daljavo Orange wine tasting masterclass. Rdeča nit so bila macerirana vina.

Članu združenja Onav in agencije za razvoj Krasa Las Kras Robiju Jakominu so poverili nalogo, da koordinira pokušnjo oziroma dejansko zaključno fazo širšega promocijskega projekta, ki se je začel novembra lani. Najprej je bilo treba izbrati vinarje iz treh območij, ki proizvajajo macerirana vina, pripraviti predstavitev posameznih vin za pokuševalce in seveda odposlati nekaj steklenic v Seul.

Glavno »besedo« je imelo vino, ki ga je v dvorani okusil Jakomin, na drugi strani ekrana pa je izkušnjo z njim delila še petindvajseterica gostov korejske Trgovinske zbornice – v glavnem uvoznikov, novinarjev in gostincev.