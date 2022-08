Gledalci druge državne mreže RAI so danes zjutraj izvedeli za Kraško ohcet ... mnogi pa najbrž tudi prvič slišali za Slovence v Italiji. V jutranjem televizijskem dnevniku Tg2 so predvajali daljši prispevek o poroki Dane in Ivana ter nasploh o repenskem dogajanju. Pripravil ga je novinar Andrea Romoli, v njem je bilo slišati tudi slovensko besedo. Prispevek najdete na tej povezavi na 11. minuti in 30 sekund.