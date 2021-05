Kraška ohcet tudi letos odpade

Kraške ohceti v Repnu tudi letos ne bo. Tako so se v torek zvečer soglasno odločili organizatorji – Občina Repentabor, društvo Kraški dom in zadruga Naš Kras – ter seveda napovedani kraški par Dana Purič in Ivan Kerpan, saj epidemiološke razmere še vedno ne dovoljujejo, da bi praznik izpeljali tako, kot je treba, predvsem pa tako, kot si vsi želijo.

Odločitev še zdaleč ni bila lahka, so organizatorji s kančkom grenkobe kajpak povedali v en glas. »Po tehtnem razmisleku in glede na sedanjo situacijo oziroma na stanje, ki je še vedno nedorečeno tudi kar zadeva pravila združevanja na odprtem in obnašanja posameznikov, pa tudi zaradi prenizkega števila precepljenih ljudi na primer, smo se odločili, da Kraško ohcet prenesemo na naslednje leto. Za enoletnim premikom pa je velika želja in volja vseh, da se ohcet izpelje, tako kot smo jo doslej,« je v imenu organizatorjev led razbil predsednik Zadruge Naš Kras Edi Kraus.

Sestanek je bil zelo kratek, saj so se dvomi in pomisleki organizatorjev in kraškega para ujemali. »Pravila, ki jih bo treba spoštovati, ostajajo neznanka do zadnjega. Lani so se na primer poleti razmere nekoliko izboljšale in vlada je omilila ukrepe, potem je bilo treba avgusta na vrat na nos znova uvesti ostrejša pravila. Glede na okužbe, ne vemo, kaj bo čez mesec dni, kaj šele, kaj bo čez tri, štiri mesece. Mislim, da bi bilo preveč tvegano, ko bi se v dani situaciji lotili organizacije tako pomembnega dogodka, tako z najine strani kot s strani organizatorjev. Prenesemo, druge izbire ni. Bomo pač počakali in zdržali,« je potrdil bodoči ženin Ivan, medtem ko je izbranka Dana dodala, da vzdušje prav gotovo ne bi bilo tisto »ta pravo«, veselo, brezskrbno in praznično: poroka ne bi bila taka, kot jo sanjata že nekaj let.