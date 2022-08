»Kraški par se razdaja za skupno dobro«

Marijino svetišče na Tabru upravlja in v njem mašuje že 46 let. Je repentabrski nadžupnik in škofov vikar za slovenske vernike pa tudi ena vodilnih figur Kraške ohceti. V cerkev na gričku, kjer dogodek v nedeljo dopoldne doseže višek, ženina in nevesto na skupno življenjsko pot pospremijo narodne noše. Blagoslov pa jima podeli duhovnik Anton Bedenčič.

Leta 1987 ste na Kraški ohceti poročili Anamarijo Baša in Pavla Puriča. V nedeljo pa bo pred oltar z izvoljencem stopila njuna hči Dana.

Dejstvo, da sta se na ohceti poročila starša, letos pa še hči, pomeni, da v nekaterih družinah močno občutijo Kraško ohcet in jim nekaj pomeni tudi zunanji vidik poročnega obreda. Predstavlja pa celotna prireditev za par precejšen napor. Kar nekaj let je bilo treba čakati, da se je nekdo odločil, da se bo poročil po tradicionalnem kraškem obredu.

Zakaj je bilo zadnja leta tako težko dobiti par?

Najprej je treba povedati, da se je izredno zredčilo število porok. Enkrat sem poročal med 30 in 40 parov letno, sedaj jih pred oltar stopi manj kot deset. Poroka je življenje v dvoje. Moderni časi so temu nenaklonjeni: zelo veliko je potrošniške miselnosti in egoizma. Poroka ne predstavlja več darovanja drug drugemu in ne seže v globino. Velikokrat gre za partnerstvo v stilu »dokler gre, gre«. Če želimo ohranjati drevo tradicije, pa ne smemo rezati njegovih korenin. Ob prilikah, kakršna je Kraška ohcet, bi morali spodbujati mlade ljudi h kvalitetnemu družinskemu življenju, ki je vse prej kot lahko.

Sama Kraška ohcet pa predvideva velike napore in veliko skrbi. Manj je intimnega doživljanja poročnega obreda. Kraški par se razdaja drugim in se ne poroča zaradi denarja, ker bi imel od dogodka nek dobiček: to naredi za skupno dobro.