Kraški pust namesto ljubezni

Za valentinovo bomo morali letos pozabiti na ljubezenske randevuje in se raje prepustiti smehu. Namesto čokoladnih bonbonov ali cvetja bomo dobili namreč pest korjandolov in sladke štraube, namesto intimnega zmenka bomo vabljeni na hudomušno druženje, kjer se bosta za roko držala in se objemala nihče drug kot kralj in kraljica. Vse bo namreč dišalo po pustu, saj bodo v prostorih Tržaškega pomorskega kluba Sirena v petek, 14. februarja, ob 18. uri slovesno predstavili 56. Kraškega pusta, ki bo openske ulice razživel v soboto, 1. marca. Sodelovalo bo pet vozov in šestnajst pustnih skupin.

Kakor je Primorskemu dnevniku zaupal predsednik Odbora Kraškega pusta Igor Malalan so se za predstavitev v mestni obmorski lokaciji odločili iz več razlogov. »Prvič bo v pustnem sprevodu namreč korakala slovenska skupina pustarjev iz mesta, se pravi članov SKD Barkovlje. Pa še krajevno pomorsko društvo obeležuje letos 100-letnico, tako da smo si domislili ekskluzivno pustno regatno polje skupaj z burjo s Krasa,« je namignil Malalan.

Kraški par prihaja letos iz Medjevasi-Štivana, glede na to, da sta vasi lani slavili na Opčinah. Primernega kraja v vasi niso našli, tako da se bodo pripeljali v Barkovlje. Čeprav daleč od doma obljubljata presenečenje ...

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.