Kraški vodovod ali voda iz domače pipe

Vodo, ki priteče iz lepega deleža kraških pip, so po vsej verjetnosti zagotovile cevi Kraškega vodovoda. Ta ima svoj sedež v Občini Devin - Nabrežina in skrbi kot del širše vodne oskrbe za distribucijo pitne vode in za greznice na območjih devinsko-nabrežinske, zgoniške in repentabrske občine. Leta 2008 je postal delniška družba (do takrat je deloval kot konzorcij) z javnim kapitalom, ki ga zastopajo tri kraške občine. Voda, ki jo kupuje od družbe AcegasApsAmga, je že prečiščena in pitna. Od Acegasa jo dobiva Kraški vodovod preko več dostavnih točk, po svojih ceveh pa pretaka do kraških domov. Po poročilu, ki ga izdaja neodvisna ustanova za regulacijo energije, omrežij in okolja Arera, pa je Kraški vodovod po kakovosti vode celo četrti v celi Italiji.

Tako kot podjetje Acegas, ki z vodo dobavlja med drugimi tržaško občino, deluje Kraški vodovod na podlagi konvencije z deželnim nadzornim organom Ausir, pristojnim za celotni sistem vodovodne oskrbe (in tudi za odpadke). Pravila igre so enaka za obe podjetji in prihajajo iz Rima, kjer jih zasnuje neodvisna ustanova Arera. Tarife za njihove porabnike pa se nekoliko razlikujejo.

Kraški vodovod ni kmetijski vodovod in sam ne more zadovoljiti tudi kmetijskih (in torej obilnejših) namakalnih potreb, predvsem ne v tako sušnih obdobjih, kot je bilo letošnje poletje. Ko se je pred leti konzorcij Kraški vodovod spremenil v delniško družbo, se je odločil za okrepitev obstoječega vodovoda, ne pa za zelo drago gradnjo novega, kmetijskega omrežja. Da bi krili kmečke potrebe na Krasu, so kasneje razširili Konzorcij za bonifikacijo soške ravnine tudi na Tržaško, težave pa niso še rešene.