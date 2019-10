Kriminalna združba s kompleksnim sistemom utajevala DDV

V preiskavi, pri finančni straži so ji nadeli ime »zmagovalna pot«, je bila razkrita kriminalna združba, ki je vzpostavila kompleksen sistem za utajo davka na dodano vrednost, t. i. davčni vrtiljak. Preiskavo so vodili proseški finančni stražniki, ki so po navodilih sodnika za predhodne preiskave dvema italijanskima državljanoma odvzeli prostost – doletel ju je hišni pripor. V preiskavo je sicer bilo vpletenih pet osumljencev.

Finančni stražniki so ugotovili, da so se utajevalci z izdajanjem lažnih računov, ki so dosegli vrednost 40 milijonov evrov, izmikali plačevanju davka na dodano vrednost in tako pomenljivo oškodovali državno blagajno.