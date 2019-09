Kriška cerkvica sv. Roka končno nared

Les jeux sont faits. Tako bomo zapisali. Po desetih letih čakanja, neizpolnjenih obljub, prošenj in končno obnovitvenih – četudi površno izvedenih – del bodo v Križu v nedeljo ob 17. uri uradno predali namenu prenovljeno cerkvico sv. Roka. Zidarski oder so odstranili že pred nekaj tedni, tako da je območje urejeno in čisto, Križani pa vedo povedati, da zvonjenje se že nekaj časa redno oglaša. Na slovesnosti, ki jo prireja vaška župnijska skupnost, je predviden krajši obred in blagoslov tržaškega nadškofa Gianpaola Crepaldija, nato pa bosta zbrane nagovorila tržaški župan Roberto Dipiazza in predsednica zahodnokraškega rajonskega sveta Maja Tenze, zadonela bo slovenska pesem, ki jo bo ponudil cerkveni pevski zbor iz Križa.

»Cerkvica sv. Roka? Pravi biserček. Če se po Križu sprehajaš, ko nastopi tema, je naravnost čudovita. Namestili smo posebna zunanja svetila, tako da je efekt izreden.« Tržaški prvi mož Dipiazza ni skrival zadovoljstva nad dosežkom, na katerega je bilo treba res dolgo čakati. Zahvalil se je nekdanjemu deželnemu svetniku Stafanu Ukmarju, ki si je od deželne uprave za obnovo stare cerkvice zagotovil nekaj več kot 500 tisoč evrov, kar je prispevalo k novi cerkveni podobi.

Da ni vse zlato, kar se sveti, pa je znova opozorila Maja Tenze, ki ne more mimo napačnega rezultata, ki je vsem na dlani, za katerega je marsikdo odgovoren ...