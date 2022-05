Kriška katastrska občina praznuje dvesto let

Križ nima svoje upravne občine, ima pa svojo katastrsko občino, ki praznuje častitljivih dvesto let. Skupina domačinov je namreč 29. maja 1822 na takratno pokrajinsko oblast (uradno Litorale di Trieste) vložila uradno zahtevo za razmejitev kriškega ozemlja, ki meji z morjem ter s katastrskimi občinami Nabrežina, Gabrovec in Prosek. Kot izhaja iz arhivskih dokumentov, ki nam jih je posredoval Claudio Stergonšek, je zemljevid sad dolgoletnega potrpežljivega dela, pri katerem so morali vaški poverjeniki dejansko preverjati vsako ped območja Križa ter vsa ledinska imena vključiti v ustanovni akt. Slednjega je pristojna oblast overovila in potrdila šele štirideset let let kasneje.

Na kriški katastrski občini, ki zaobjema zasebna in srenjska zemljišča, temelji današnja srenja (lastnica je približno 200 hektarjev površin), ki se je pomembne obletnice spomnila na občnem zboru v Domu Alberta Sirka.

O delovanju upravnega odbora v preteklem letu sta poročala predsednik Angelo Bogatec, in blagajnik Livio Sullini, medtem ko je Igor Sedmak v imenu nadzornega odbora potrdil, da je dejavnost srenje potekala v skladu z zakoni ter pravilniki.

Bogatec je predstavil potek sečnje borovcev na Sv. Primožu in obžaloval, da je bila srenja zlasti na družbenih omrežjih glede tega vprašanja tarča neupravičenih in tudi žaljivih kritik.