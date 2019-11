V dvorani tržaškega mestnega sveta sta danes (petek) zadoneli kar dve slovenski pesmi, obe kriški. Tržaško mestno hišo so namreč obiskali učenke in učenci ter učiteljice Osnovne šole Alberta Sirka iz Križa. Malčki, ki so pred enim mesecem obiskali predsedniško palačo v Ljubljani, so tokrat z velikim zanimanjem vstopili v tržaško mestno hišo.

