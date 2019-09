Kriško-kontovelski kapitan, ki plovbo obožuje

Delo na ladji ni za vsakogar. Delo na ladji, s katere znanstveniki raziskujejo polarna območja, pa še manj: neomejen delovnik, obkroženost z ledenimi ploščami, nekaj mesecev brez stika z družino, brez kopna na obzorju. Da gre za slog življenja, je potrdil kapitan Franco Sedmak, ki je krmilo Explore zamenjal za krmilo Laure Bassi. Z novo ladjo inštituta OGS se je že spoprijateljil. To je začetek poletja pripeljal iz danskega Frederikshavna do Crotoneja na Kalabriji. »Vse štima,« je v pogovoru za Primorski dnevnik dejal kriško-kontovelski pomorec, ki bo sredi oktobra za več mesecev odplul novim dogodivščinam naproti. Še prej pa se bo pomeril na Barcolani. Plovba je namreč njegova ljubezen.

Skoraj 15 let ste delali na Explori. Kakšna je razlika med upravljanjem Explore in nove OGS-ove ladje?

Nova ladja je veliko večja in močnejša od prejšnje, razlika je še posebej v tonaži. Ker gre za ledolomilec, je plovilo tudi veliko bolj varno. Plovba v ledu z Lauro Bassi bo vsekakor bolj enostavna. Z Exploro smo sicer lahko pluli v ledu, a smo morali vijugati med ploščami. Zdaj bo naša smer bolj direktna.

Kako bo potekala vaša naslednja ekspedicija?

Sredi oktobra bomo šli proti Ravenni. Nekaj dejavnosti bomo opravili v Jadranskem morju, nato pa se bomo napotili proti Christchurchu na Novi Zelandiji. Plovba bo trajala okrog 40 dni. Tam bomo na ladjo vkrcali znanstvenike in tovor, z njimi se bomo odpravili proti antarktični italijanski bazi, kjer nas pričakujejo okrog 15. decembra. Upam, da nam bo uspelo izkrcati vse na ledu, saj nam bi to bistveno skrajšalo delo. Pred božičem se vračam na Novo Zelandijo, kjer bom s posadko ponovno vkrcal tovor in se z zalogami vrnil na Antarktiko. Tja bi predvidoma moral prispeti okrog 20. januarja.