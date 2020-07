Križ dobil nove (lesene) smerokaze

Gozdna pot med Križem in Prosekom, pa tudi ribiška pot do kriškega portiča je po novem opremljena z dvojezičnimi lesenimi smerokazi, ki so jih postavili kriški prostovoljci, člani skupine Čistilne delovne brigade Križ pri Trstu.

Prostovoljci so table že postavili na ključnih mestih v gozdičku, ki Križ povezuje s Prosekom in mimoidoče usmerjajo na vrsto razglednih točk v Križu. Svoj novi smerokaz je dobila tudi Ribiška pot v Križu, ki je zdaj po zaslugi prostovoljcev urejena in povezuje vas s kriškim portičem na Mulu.

Želja skupine je ovrednotiti tudi preostale biserčke ribiške vasi, zato že načrtujejo vrsto drugih delovnih in čistilnih akcij.