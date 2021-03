Križ, Prosek in Kontovel združili moči za spotikavce

Križ, Prosek in Kontovel so združili moči za postavitev spotikavcev v spomin na domačine, ki se niso vrnili iz koncentracijskih taborišč. Kot znano, gre za plemenito mednarodno pobudo po zamisli nemškega umetnika Günterja Demniga, ki so jo že izvedli v številnih državah in tudi v naših krajih, načrtujejo pa jo dejansko po vsej Evropi. Demnig je pri utemeljitvi svoje pobude citiral Talmud, ki pravi, da je »oseba pozabljena šele, ko pozabimo njeno ime«. Tlakovci nas spomnijo na osebo, ki je nekoč tam živela, vsak kamen se začne z napisom »Tukaj je živel/a ...« Skratka, en kamen, eno ime in ena oseba.

Pobudo, da bi tlakovce postavili tudi v vaseh zahodnega Krasa, je dal kriški rajonski svetnik Slovenske skupnosti Pavel Vidoni, njegov predlog je doživel podporo rajonskega sveta, ki je prevzel pokroviteljstvo nad zamislijo. Na seji v kriškem Domu Alberta Sirka so se dogovorili, da bi prihodnje leto, če se bo le dalo, vklesali prvih šest spotikavcev, dva za vsako vas. Začeli bodo kar po abecednem vrstnem redu priimkov v lagerjih umrlih Križanov, Prosečanov in Kontovelcev. Istočasno je že stekel postopek z ustreznimi prošnjami, saj pobuda poteka ob spoštovanju strogih pravil in seveda ob upoštevanju uradnih dokumentov o deportirancih.

Seje, na kateri so položili temelje za postavitev spotikavcev v treh vaseh, so se – poleg Vidonija – udeležili predsednica rajonskega sveta Maja Tenze in svetnika Marina Grilanc ter Massimo Viller. K akciji so pristopili sekciji VZPI-ANPI iz Križa in Proseka-Kontovela, SKD Vesna in zadruga Kulturni dom Prosek-Kontovel.