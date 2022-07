Kriza sega po življenju 1200 posameznikov

Množica je danes popoldne kljub nemogoči poletni pripeki preplavila tržaški Veliki trg, kjer so sindikati Cgil, Cisl in Uil sklicali shod za ogrožene delavce v industrijskem sektorju na Tržaškem, ki so ga kmalu podprli številni politični predstavniki, organizacije in društva. Po oceni organizatorjev se je zbralo 2000 ljudi, za kvesturo pa je prisotnih bilo 1000.

Nič manj uničujoče kot ogenj, ki te dni uničuje Kras, kriza na Tržaškem odjeda upanje in sega po življenju 1200 posameznikov in njihovih družin. Toliko je namreč delovnih mest na prepihu. Kot zadnja je boleče odjeknila napoved, da namerava finska multinacionalka Wärtsilä preseliti proizvodnjo ladijskih motorjev iz Boljunca v »domovino« oziroma mesto Vaasa, kar bi pomenilo odslovitev 450 od sedanjih 973 delavcev, katerim gre prišteti še več kot 500 zaposlenih v povezanih dejavnostih. Še pred tem je krajevno gospodarstvo pretresla vest, da namerava ameriški velikan Flextronics s sedežem v Singapurju odvzeti strateško vlogo tovarne elektronskih sestavnih delov za telekomunikacijsko opremo Flex pri Žavljah in se odpovedati 280 od 525 zaposlenih, ker hoče vlagati v cenejšo Romunijo. Nekdanja tovarna mesnatih izdelkov Principe (danes Queen's) pri Domju, ki je sicer v krizo zabredla že oktobra 2020, pa tvega zaprtje, ker je trenutni upravitelj sklad WRM klonil premočni konkurenci in noče več vlagati v pršute, medtem ko se je še prejšnja lastnica, družba Kipre odpovedala proizvodnji hrenovk. Konec te podjetniške zgodbe pa pomeni tudi odslovitev 50 delavcev.

Solidarnost do vseh zaposlenih na prepihu je sicer prišla dobesedno iz vseh krogov, shoda sta se med drugimi udeležila tudi tržaški župan in škof Giampaolo Crepaldi.