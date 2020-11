Križani jezni na tržaško občino

Tržaška občinska uprava je pred cerkvico Sv. Roka v Križu uvedla prepoved parkiranja, kar je med vaščani vzbudilo različne občutke. Po eni strani je namreč prav, da se v vasi kar se da zajezi divje parkiranje in tisto, ki ovira dostop do hiš ter dvorišč, po drugi pa ni prav, da Občina ukrepa samovoljno, ne da bi prej poiskala rešitve za problem parkiranja in prometa na sploh. Če sodimo po odzivih na Facebook strani skupine Kržani, so mnogi domačini jezni na Občino ne toliko zaradi prepovedi, temveč ker prepoved ne spremljajo ukrepi za parkirišča.

Da se je treba v vasi resno lotiti vprašanja parkirišč občinske upravitelje že vrsto let poziva zahodnokraški rajonski svet, a vse njegove prošnje, pravi predsednica Maja Tenze, so doslej žal naletele na gluha ušesa. Rajonski svetnik Slovenske skupnosti Pavel Vidoni zanika, da bi prepoved parkiranja pred cerkvico zahtevala župnija, kot so namigovali nekateri, pač pa je zahteva najbrž prišla od tamkajšnjega prebivalca (ali prebivalcev), ki mu parkirani avti ovirajo dostop do hiše. Takoj po uvedbi prepovedi so mestni redarji vsekakor nepravilno parkirana vozila oglobili, govori se tudi o prerezanih pnevmatikah, čeprav o tem ni potrjenih novic.