Križišče na Kavani bo s semaforjem varnejše

Avtomobili se po Ul. Venezian iz starega mesta proti mestnemu središču večkrat spuščajo z neprilagojeno hitrostjo, zaradi česar zna biti prečkanje ceste na križišču z Ul. Cavana pravo adrenalinsko doživetje. In to tako za pešce, saj se nekateri vozniki neradi ustavljajo, kot za voznike, saj nekateri ljudje, siti čakanja, da se bo kdo ustavil, dobesedno skočijo na prehod za pešce. A nič več.

Kdor se bo sprehajal po Ul. Cavana in bo želel prečkati Ul. Venezian, bo to odslej lahko storil v varnejših okoliščinah. Na omenjenem križišču so namreč delavci komunalnega podjetja AcegasApsAmga danes prižgali nov semafor.