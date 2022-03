Kronologija vračanja Narodnega doma: od leta 2000 do ponedeljkovega podpisa

Ob otvoritvi akademskega leta Univerze v Trstu bo v ponedeljek, 28. marca 2022, potekala na sedežu Prefekture v Trstu slovesnost prenosa lastništva Narodnega doma od Univerze v Trstu na Fundacijo Narodni dom ob prisotnosti predsednika Republike Italije Sergia Mattarelle.

Med svečanostjo, ki se bo začela ob 10.15, bosta rektor tržaške Univerze, Roberto Di Lenarda, in predsednik Fundacije Narodni dom, Rado Race, podpisala pogodbo o brezplačnem prenosu lastništva Fabianijeve palače. Istočasno bo potekal tudi podpis pogodbe za desetletno brezplačno uporabo stavbe, ki bo ostala torej na razpolago Univerzi v Trstu do obnove poslopja Gregoretti 2.

Pot, ki se je začela s podpisom Protokola o vrnitvi Narodnega doma slovenski narodni skupnosti stavbe na Ul. Filzi 14 v Trstu ob tržaškem srečanju predsednikov Italije Sergia Mattarelle in Slovenije Boruta Pahorja, se bo zaključila torej prihodnji ponedeljek s formalnim prenosom lastništva Narodnega doma Slovencem v Italiji.

»Gre za pomemben trenutek za naše mesto,« poudarja Rado Race, predsednik Fundacije Narodni dom, »saj se je z vrnitvijo Narodnega doma slovenski narodni skupnosti zaključilo zgodovinsko obdobje in se hkrati odpira novo. Narodni dom bo utripajoče srce kozmopolitskega Trsta, skupni dom vseh ljudi dobre volje ter kraj dialoga in sodelovanja.«

»Kar smo s ponosom in ganjenostjo doživeli 13. julija 2020 ob srečanju med predsednikoma Mattarello in Pahorjem je danes obrodilo svoje sadove,« podčrtuje rektor Univerze v Trstu Roberto Di Lenarda. »Z zadovoljstvom lahko poudarim, da nam je uspelo udejanjiti zgodovinski rezultat, nad katerim smo lahko ponosni, saj odpira vrata prihodnosti miru in skupnega razumevanja v tako dramatičnem trenutku, kot je sedanji.«

Na jutrišnjih straneh Primorskega dnevnika bomo ob pričakovanju ponedeljkova podpisa objavili priložnostne strani s kronologijo vračanja stavbe od leta 2000 do ponedeljkovega podpisa.