Krožišče v Miramarskem drevoredu skoraj nared

Novo krožišče, ki ga urejajo v Miramarskem drevoredu, v neposredni bližini starega pristanišča, bo nared v roku dveh tednov. V preteklih dneh je namreč zaokrožila novica, da bodo krožišče namenu predali danes. To so predstavniki pristojnih občinskih uradov zanikali in ob tem dodali, da bodo z deli končali v predvidenem roku.

Že od začetka je bilo rečeno, da bodo krožišče končali v prvih mesecih tega leta. V teh dneh v Miramarskem drevoredu potekajo še zadnja gradbena dela, ki predvidevajo ureditev novega in prometno bolj tekočega vhoda v staro pristanišče. Ambiciozen projekt, ki vključuje infrastrukturna dela in ureditev parkirišča ter krožišča, bo Občino Trst stal pet milijonov evrov, samo za krožišče na izjemno prometni cesti pa so porabili približno 400 tisoč evrov. S tem krožiščem je tržaška občina želela izboljšati tudi pretočnost prometa in poskrbeti za večjo varnost vseh udeležencev v prometu, saj je splošno znano, da v Miramarskem drevoredu marsikateri voznik zelo rad pritisne na plin.