Krožišče v Sesljanu pospešeno napreduje

Krožišče? Končno se nekaj premika v pravo smer – v smer prometne varnosti. Tega se prebivalci Sesljana, a ne samo oni, najbolj veselijo. Ko smo se včeraj dopoldne potepali po vasi, da bi preverili pri čem so dela za ureditev krožišča oz. kako jih spremljajo in sprejemajo krajani, smo naleteli v glavnem na zadovoljne ljudi. Niso se pritoževali nad ropotom, ki so ga upravičeno povzročali delavci, ki so sredi krožišča vneto kopali z buldožerjem in več bagri, saj so se na spremljevalno »glasbo«, ki odmeva od lanskega poletja, že privadili. Maja naj bi bilo krožišče – po besedah odbornika za infrastrukturna dela Lorenza Pipana – nared.

Liviana in Aldo sta doma v Naselju sv. Mavra, v Sesljan pa prihajata vsakodnevno na sprehod s psom Romeom, na kavo in po nakupih. »Una rotonda sul mare ...« je zapel Aldo in dodal, da mu resnici na ljubo najbolj ogrejejo srce tiste »rotonde« v objemu. Žena je prekinila njegovo »blebetanje« in ocenila, da je bila ureditev krožišča potrebna, saj se prometa drugače ne bi dalo nadzirati. »Zlasti poleti smo bili priča rednim prometnim nesrečam. Krajani že vemo, kam moramo pogledati ali prihajajo vozila, tujci pa so se večkrat ušteli in posledica je bil povsem uničen avtomobil,« je povedala, mož pa dodal, da je bilo na križiščih toliko prometnih oznak, da so se vozniki najbrž zmedli in potem kar zapeljali mimo – na račun avtomobilske pločevine. »Med številnimi nepotrebnimi, menim, da je to krožišče zadetek v polno.«