Tržaški kvestor je 18. maja odredil prisilen umik iz mestnega središča (t.i. daspo) za 19-letnega maroškega državljana in prav tako za 19-letnega italijanskega državljana, rojenega v Braziliji. Prepovedal jima je dostop do območja ob nabrežju, znanega po številnih lokalih in večerni movidi. Policisti so ju izsledili po prepirih, ki so se dogajali v Ul. Torino, Trgu Venezia, Trgu Papa Giovanni XXIIII in Ul. Università tudi z udeležbo več mladoletnikov, v katere sta bila vpletena v noči na 15. maj.

Devetnajstletnega italijanskega državljana so policisti minulo soboto znova prestregli v nekem baru ob 23.25, kjer se je vnel nov prepir, in ugotovili, da je mladenič kršil kvestorjevo odredbo. Moškega so prijavili državnemu tožilstvu zaradi kršitve kvestorjeve odredbe in so oglobili zaradi kršitve policijske ure.