Krvav dogodek v baru v središču Trsta

Nekaj minut pred 14. uro je v znani tržaški kavarni Viezzoli v Ul. Cassa di Risparmio prišlo do krvavega dogodka. V prostoru med kuhinjo in slačilnico lokala so v luži krvi našli 26-letnega mladeniča, šlo naj bi za vajenca v omenjenem lokalu. Okoliščine dogodka niso še razčiščene, morda gre za poskus samomora, čeprav ni še nič izključeno.

Mladeniča so z reševalnim vozilom takoj odpeljali v katinarsko bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje je zelo resno, vendar naj bi preživel, trenutno je v operacijski sobi. Na prizorišču so tudi policisti forenzičnega oddelka.

Mladeniča naj bi na tleh našli sodelavci, sledečim prizorom pa je prisostvovalo veliko ljudi, saj sta lokal in ulica vedno zelo obiskana.