Krvodajalci strnili vrste

V tem času smo z vseh strani preplavljeni z informacijami o koronavirusu in posledicah, ki jih ima na socialno življenje. Val novic, ki zadevajo epidemijo, je postavil vse ostalo globoko na dno lestvice interesov, kot da bi se preostale bolezni in zdravstvene težave ob karanteni zaustavile. Žal ni tako. Zato je prav v tem obdobju toliko bolj pomembno, da se nikakor ne ustavi solidarnostna veriga krvodajalstva.

Zaradi pojava novega koronavirusa so organizacije, ki upravljajo krvodajalsko mrežo, uvedle zaščitne ukrepe, da bi omogočile optimalen dostop do transfuzijske službe. Izredne razmere namreč niso prestrašile darovalcev, ki nikakor ne želijo zamuditi priložnosti za darovanje krvi, saj se sami zavedajo, da se v takem trenutku zlahka pozabi na sočloveka.

Kljub omejitvam so tržaški darovalci v tem času številni, morajo pa se soočati z organizacijskimi spremembami, ki jih zahtevajo novejši vladni ukrepi. Na tržaškem društvu krvodajalcev ADS, ki upravlja 91 odstotkov darovalcev na Tržaškem, so se denimo odločili, da bodo organizacijsko delo opravljali od doma. Od 9. marca do danes so trije uslužbenci sedli za telefon in računalnik, vsak na svojem domu, in začeli z delom na daljavo, sedem dni na sedem. Nikakor si ne bi mislili, da bo delovni dan še daljši kot sicer, saj so iz celotne pokrajine neprestano prejemali pozive občanov, ki so v tem težkem trenutku še bolj občutili, da je njihova dolžnost pomagati drugemu.

Trenutno sprejemajo krvodajalce le preko povabila oziroma ob predhodni najavi. V normalnih razmerah se je lahko vsak krvodajalec nenapovedano predstavil na transfuzijski službi in počakal na odvzem krvi. Kljub temu, da je postopek zdaj za kanček bolj zapleten, je služba zabeležila morda še večje število darovalcev kot običajno.

»Že prvi dan se je na darovanje prijavilo več kot šestdeset ljudi, naslednje dni pa skoraj osemdeset. Klicev je bilo sicer več, saj veliko ljudi išče le informacije,« je povedal predsednik tržaškega društva krvodajalcev Ennio Furlani. »Trenutno je koledar odvzemov polne krvi natrpan do 26. marca. Termine za posebne odvzeme pa smo zasedli do 2. aprila.«

Količine odvzete krvi in plazme, tudi v času izrednih razmer, zadostujejo dnevni oskrbi več kot 1800 pacientov. Obenem se v tem času zmerno polni zaloga, saj so v kliničnih centrih in bolnišnicah preložili vse nenujne kirurške posege.

Krvodajalci morajo zato v teh dneh spoštovati nov protokol. Za prijavo pri krvodajalskem združenju ADS in odvzem polne krvi ali plazme na transfuzijski službi lahko pokličejo na telefonski številki 040764920 in 0403721981, ali pišejo sporočilo preko aplikacije WhatsApp na številko 334 8045190.

»Svojim krvodajalcem povsem zaupam in vedel sem, da se bodo tudi v tem obdobju odzvali v polnem številu. Količine polne krvi in plazme trenutno zadostujejo potrebam. Morda pa se bo položaj zapletel, ko bo izrednega stanja konec: bliža se obdobje napovedanih operacij, nato pa bodo morali v bolnišnicah izvesti vse tiste operacije, ki so jih preložili. Temu je treba prišteti nujne primere. Zato se solidarnostna mreža nikakor ne sme prekiniti,« je še dodal Furlani.