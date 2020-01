»Kultura je osnova za karkoli, kultura je vsak naš poseg v naravo, vse to, česar smo se naučili. Vse izkušnje so del naše kulture in nas samih. Samo od nas je odvisno, kako jih gojimo in kako se z njimi predstavljamo v svetu.« Bogomila Kravos, upokojena profesorica in raziskovalka, je s temi pomenljivimi besedami nagovorila številno barkovljansko publiko, ki se je zbrala, da bi, kakor veleva tradicija, prvič letos proslavila dan slovenske kulture ter največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna.

Letošnja proslava je bila prav posebna, saj so njeno izvedbo skoraj v celoti namenili mladim, pevcem Vokalne skupine Anakrousis ter združeni Mladinski gledališki skupini. Kakor je poudarila predsednica Sandra Poljšak, je ta sad devetletnega sodelovanja barkovljanskega društva z društvoma Škamperle od Sv. Ivana ter Grbec iz Škednja.

Bogomila Kravos je v svojem govoru izpostavila pomen kulture v današnjih časih ter se ošvrknila nekatere gospodarstvenike, ki »nergajo, češ da se preveč vlaga v kulturo«. Govornica se je nostalgično spominjala »podvigov« barkovljanske kulture, med katerimi je bil Festival slovenske tržaške popevke, ter prisotnim izpovedala vso svojo ljubezen in spomine, ki jo vežejo na to obmorsko naselje.