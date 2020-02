Kulturni praznik z Goethejem in Ovidom

Poklon znanilcu nemške in evropske romantike, Goethejevemu Wertherju, in rimskemu pesniku Ovidu bi lahko označili kot izhodišče proslave ob slovenskem kulturnem prazniku liceja Franceta Prešerna. V svetoivanskem gledališču so dijaki liceja in dijaki celjske gimnazije Center prisluhnili dvema igrama: šaljivi igri Umetnost ljubezni in predstavi Trpljenje mlade Hane. Še pred odrskim nastopom pa je navzoče nagovorila ravnateljica Loredana Guštin.

Zaustavila se je pri splošnem pomenu kulture, pri čemer je omenila tudi srčno kulturo.