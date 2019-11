Kvestor odredil 3-dnevno zaprtje bara Moderno

Tržaški kvestor Giuseppe Petronzi je odredil tridnevno zaprtje bara Moderno v Ul. Carducci 17. V njem je v soboto, 16. novembra, prišlo do silovitega prepira med uslužbencem in obiskovalcem. Uslužbenec je z bejzbolsko palico, ki so jo hranili v baru, udaril nasilnega obiskovalca.

Šlo je po kvestorjevem mnenju za neprimerno vodenje javnega lokala, kajti nasilni obiskovalec, ki je bil kasneje udeležen v prepiru, se je v baru zadrževal več ur in celo grozil, da bo podatknil ogenj. Nihče od uslužbencev ni poklical sil javnega reda, pač pa se je eden od njih odločil za nezakonito samostojno nasilno akcijo.

Uslužbenci o dogodku tudi niso obvestili lastnice javnega lokala, ki je o njem izvedela šele dan kasneje, ko so ji vest sporočili policisti. To med drugim dokazuje njen pomanjkljiv nadzor nad dogajanjem v baru.