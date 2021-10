Kvestorica izgnala dvanajst skrajnežev

Izgrednikov v petek v Trstu ni bilo na spregled tudi po zaslugi obsežnega varnostnega aparata, ki so ga zasnovali na sestanku pod vodstvom prefekta. Pri policiji so povedali, da so na enajstih kontrolnih točkah ob vhodih v mesto od četrtka opravljali preventivne vzorčne kontrole na podlagi informacije, da se v Trst odpravlja okoli 300 pripadnikov skrajnih skupin, ki bi se lahko vključili v protestne shode in jih destabilizirali ter uprizorili mestno gverilo. Pomembno je bilo sodelovanje z drugimi kvesturami ter s slovensko, avstrijsko in hrvaško policijo, okrepili so nadzor ob slovenski meji.

Na kontrolnih točkah so legitimirali 1500 ljudi, kvestorica Irene Tittoni je podpisala 12 nalogov za izgon. Ti so doleteli osem pripadnikov neofašističnega gibanja CasaPound iz različnih italijanskih mest, dva anarhista iz Trenta, ki sta se z avtodomom pripeljala v Staro pristanišče, ter še dva desna skrajneža, ki sta v Trst prispela z vlakom. Enega od slednjih so tudi kazensko ovadili, ker je imel pri sebi plinsko masko, nož, izvijač, plinski razpršilec in čelado.

Mesto je stražilo približno 400 pripadnikov varnostnih organov, mnogo od teh v civilu. Okrepitve so prišle iz raznih mest. Strogo varovana sta bila tudi prvi in četrti vhod v pristanišče: parkirišče pred kopališčem Ausonia za osebe brez dovoljenja za vstop v pristanišče ni bilo dostopno. Protestnikov pa tam ni bilo opaziti.