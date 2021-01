Policisti so med rednim nadzorovanjem spoštovanja ukrepov proti pandemiji v baru Principe na Trgu Garibaldi v prostoru za kadilce izsledila 23 mladostnikov, italijanskih in tujih državljanov, med njimi so bili tudi mladoletniki. Šlo je za preveliko število oseb glede na velikost lokala, med drugim niso spoštovali medosebne razdalje in tudi mize so bile preblizu. Policisti so odredili takojšnje petdnevno zaprtje bara.