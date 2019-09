Kvestura odredila zaprtje preglasnega tržaškega lokala

Tržaška kvestura je odredila dvanajstdnevno zaprtje lokala v Drevoredu 20. septembra 59, katerega so redno obiskovale predvsem zelo mlade stranke. Bar Al Viale 59 je krajanom v zadnjem obdobju povzročal sive lase, saj so se mladi obiskovalci pred njim zadrževali do poznih nočnih ur in tako zasedali dober del drevoreda, zaradi hrupa je policija prejela več klicev. Večkrat pa je tudi posredovala zaradi primerov nasilja v alkoholnih hlapih. Nazadnje je mlado stranko, ki je sedela ob mizici, nekdo udaril s steklenico po glavi. Bar so zaprli danes, upravitelji pa so na svoji facebook strani napisali, da so v teku vzdrževalna dela.