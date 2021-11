Kvestura poziva k spoštovanju ukrepov

Medtem ko število okuženih z novim koronavirusom na Tržaškem narašča, bo mestne ulice danes popoldne spet napolnil protestni sprevod nasprotnikov obveznega covidnega potrdila. Župan Roberto Dipiazza je z odredbo naložil organizatorjem odgovornost za nadziranje udeležencev in zagotavljanje spoštovanja ukrepov proti širjenju virusa (predvsem glede nošnje zaščitne maske), a je tržaški odbor No Green Pass včeraj odgovoril, da odredbe ne bo upošteval.

Svojih nadzornikov (odredba predvideva po enega za vsakih to udeležencev shoda) ne bodo določili, protestnike pa v isti sapi pozivajo, naj ravnajo razumno. Kvestura je nato sporočila, da brez nadzornikov lahko organizatorje doleti, poleg globe, tudi kazenska ovadba zaradi nedovoljenje demonstracije.

V primeru, da bi prišlo do kršenja predpisanih ukrepov, sporoča kvestura v tiskovnem sporočilu, bodo policisti preverili položaje posameznih organizatorjev in protestnikov, pri čemer sta v skladu z enotnim zakonskim besedilom o varnosti (TULPS) predvideni zaporna kazen do enega leta in globa od 206 do 413 evrov. Iste kazni lahko doletijo tiste, ki nagovarjajo množico, medtem ko ne more biti kaznovan, kdor se po opominu umakne.

Težko je napovedati, koliko bo udeležencev deželnega shoda, ob vhodih v mesto pa so policijske sile včeraj spet začele ustavljati vozila in pregledovati osebne dokumente.

Kvestura je včeraj sporočila, da je shod dovoljen, vendar so ga v skladu z odločitvami pokrajinskega odbora za red in javno varnost časovno in prostorsko omejili. Sprevod ne bo trajal od 15. do 21., temveč od 15. do 18. ure. S Trga Libertà bo krenil po mestnem nabrežju, Ul. Mazzini, Goldonijevem trgu, Ul. Carducci, Trgu Oberdan, Trgu Dalmazia, Ul. Ghega in spet do začetne točke. Sprevod torej ne bo potekal po Borznem trgu in Korzu Italija. Kvestura navaja, da je s tem preprečila približevanje občutljivim lokacijam (Velikemu trgu); protestniki bodo vsekakor šli mimo sedeža dnevnika Il Piccolo v Ul. Mazzini, ki je bil – podobno kot sedež RAI v Ul. Fabio Severo – že večkrat predmet težkih besednih napadov.