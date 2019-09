Laboratorij bodočnosti – žgečkljiv izziv mladim

Vse kar vidiš, se pomika naprej, tako da nam ne preostane drugega kot temu slediti in se pomikati naprej in še naprej. Temu toku želi že četrto leto zapored slediti Laboratorij bodočnosti (odslej Labod), dogodek, ki nagovarja mlade dijake in dijakinje višjih srednjih šol v Italiji – točneje tretjih, četrtih in petih letnikov – in jih želi hkrati izobraževati, navdihovati in spodbujati, naj razmišljajo o prihodnosti družbe, v kateri živimo in v kateri bodo morali najti svoje mesto.

Režijo delovnega dopoldneva Labod, ki bo potekal v petek, 27. septembra, med 8. in 14. uro v tržaškem Kulturnem domu, je tudi letos podpisala Zveza slovenskih športnih društev v sodelovanju z ZKB mladi, krovnima organizacijama SKGZ in SSO ter številnimi drugimi subjekti – Slovenskim stalnim gledališčem, Slovenskim dijaškim domom Srečko Kosovel, DM+, Inkubatorjem Sežana, Uradom vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter številnimi pokrovitelji in medijskimi partnerji.

Program so pri ZSŠDI letos preučili s pomočjo skupine profesorjev, je pojasnil organizacijski tajnik ZSŠDI Evgen Ban. Z njimi so naposled oblikovali dogodek, ki želi biti nadgradnja lanskega. Šolniki so prav tako vplivali na izbiro datuma, se pravi na september, ko imajo tako dijaki kot profesorji več časa in urnik še ni dokončen.

Kaj torej čaka mlado občinstvo? Nikakor ne le akademski dogodek, pač pa navdih s pozitivno energijo, z idejami za prihodnost, je pojasnil Ban. Predavanja bodo trajala dvajset do največ trideset minut, glasbeni odmori bodo poskrbeli za dobro počutje. Samo prijaviti se je treba na spletni strani ZSŠDI: vse je brezplačno, tudi avtobus, ki bo v Trst pripeljal goriške dijake. Dogodek je odprt javnosti, tako da je vsakdo dobrodošel.