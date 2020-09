Laboratorij proti ponarejevalcem dokumentov

Izurjeno oko včasih že takoj posumi, da je osebni dokument ponarejen. Marsikdaj pa so ponaredki trd oreh tudi za najbolj spretne strokovnjake. Tržaška lokalna policija lahko odslej računa na nov sofisticiran laboratorij za preverjanje najrazličnejših ponarejenih dokumentov, ki so ga danes uradno predstavili v vojašnici San Sebastiano v Ul. Revoltella. Mestni redarji, policisti in karabinjerji na terenu redno naletijo na celo vrsto spornih dokumentov, od lažnih vozniških dovoljenj in potrdil o opravljeni reviziji avtomobila do dovoljenja za prenašanje blaga v Evropsko unijo ter seveda osebnih izkaznic in potnih listov, s katerimi skušajo tuji državljani vstopiti na italijansko ozemlje.

Gre za prvi in edini tovrstni laboratorij v Furlaniji-Julijski krajini. Zanj so odšteli 30.000 evrov, nabavili pa so si ga lahko s pomočjo deželnih prispevkov. Tržaški podžupan Paolo Polidori ga je ocenil za nakup, ki ima poseben pomen zlasti v mestu ob meji, kakršen je Trst. Omogočil bo namreč večje in bolj kakovostno zagotavljanje varnosti. Pierpaolo Roberti, ki je v deželni vladi pristojen za lokalno samoupravo in varnost, pa je razložil, da gre za ključno pridobitev v okviru nove deželne reforme lokalne policije. Ta stremi k usklajevanju moči in medsebojnem mreženju. Trst bo namreč postal referenčna točka na tem področju, na katerega se bodo lahko obrnile tudi varnostne sile iz drugih krajev dežele.