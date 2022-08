Ladijske motorje od prefekta zahteva še korejski konzul

Že pogled na Tržaški zaliv mimoidoče opozarja, da so to za tovarno Wärtsilä pri Boljuncu vroči, ključni dnevi. Če so se številni v bistvu že navadili na superjahto Sailing Yacht A ruskega milijarderja Andreja Melničenka, se je nedaleč od nje, pred barkovljanskim svetilnikom v soboto zvečer zasidrala še ladja UHL Fusion. Nanjo bi morali natovoriti 12 ladijskih motorjev, ki so jih izdelali v boljunškem obratu in jih južnokorejska družba Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) vse bolj glasno zahteva. Vse bližja pa je tudi sobotna demonstracija po tržaških ulicah, na katero bi hoteli tržaški sindikati kovinarjev Fiom Cgil, Fim Cisl in Uilm Uil priklicati čim večjo množico ljudi. Solidarnost je med drugim izkazalo vodstvo tržaške nogometne ekipe Triestina, ki je tekmo s 17.30 preložilo na 21. uro. Protest bo izpred tržaškega sodišča krenil ob 17. uri.

Pojdimo pa po vrsti. Danes dopoldne se je tržaški prefekt Annunziato Vardè prvič na daljavo sestal s predstavnikom južnokorejske vlade, kar potrjuje, da so se predstavniki druge največje ladjedelniške družbe na svetu za rešitev oprli tudi diplomatskih poti. Konzul Kang Hyung-shik, ki je že pred dvema tednoma prefektu pisal pismo, je spet zahteval, naj čim prej omogoči odplutje motorjev. Na drugi strani pa nad prefektom preži složna fronta politike in institucij, ki so se postavili na stran 451 ogroženih delavcev Wärtsile in še vsaj enkrat toliko zaposlenih v povezanih dejavnostih.