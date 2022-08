Ladja priplula v Trst, delavci stavkajo

Ladja UHL Fusion s portugalsko zastavo, ki je na pot krenila iz Maroka oz. Kanarskih otokov, je okrog 18.30 prispela v Trst, zasidrala se bo na sidrišču v Tržaškem zalivu. Gre za ladjo, na katero naj bi natovorili 12 ladijskih motorjev, ki so jih izdelali v tovarni Wärtsilä pri Boljuncu, njihov kupec pa je južnokorejska družba Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME).

Pristaniške formalnosti bodo terjale nekaj ur, tako da ni znano, kdaj naj bi se začelo nakladanje, pri čemer je največja neznanka stavka, ki so jo sindikati prevoznikov FILT CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti in UGL sklicali iz solidarnosti do 451 delavcev v boljunški tovarni, ki se jim napoveduje množično odpuščanje zaradi selitve proizvodnje na Finsko. Predstavniki južnokorejske družbe so pred dnevi na srečanju na tržaški prefekturi dali vedeti, da bodo motorje prevzeli, ker so njihovi. Vodstvo Wärtsile se je iz bojazni pred plačilom milijonske odškodnine s pismom obrnilo na prefekta, naj motorjem omogoči izplutje.Ravno na prefekturi sta v prihodnjih dneh predvidena dva sestanka na to temo. V ponedeljek naj bi se prefekt Annunziato Vardè ponovno sestal z zastopniki družbe DSME, v torek pa s sindikati. Prihodnje ure in dnevi bodo kar napeti.