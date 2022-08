Ladja UHL Fusion ostaja v zalivu

Ladjo UHL Fusion, na katero bi morali natovoriti 12 ladijskih motorjev, ki so jih v tovarni Wärtsilä pri Boljuncu izdelali za južnokorejsko družbo Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), so za četrtek zjutraj pričakovali v tržaškem plovnem kanalu, ampak nazadnje kaže, da je tam (še) ne bo. Po zagotovilih tržaških sindikatov kovinarjev naj bi tja po prvotnih napovedih plula le zaradi oskrbe z gorivom in drugimi zalogami in torej ne bo natovorila in odnesla »tovora«, ki ga nikakor nočejo spustiti iz rok. Kot znano so se namreč zakleli, da motorjev ne bodo izročili, dokler ne bodo dobili zahtevanih zagotovil za ohranitev 451 delovnih mest, ki bi jih finska multinacionalka, lastnica tovarne, hotela ukiniti zaradi selitve proizvodnje v mesto Vasa. Da bi preprečili odhod ladijskih motorjev, je bil del delavcev, ki že mesec in pol stražijo tovarno pri Boljuncu, pripravljen, da se v četrtek od 7.30 preseli ob kanal pri Žavljah. Vendar zdaj kaže, da bo ladja ostala na morju, kjer naj bi tudi natočili gorivo.