Ladjarji pristali na okolju prijaznejšo plovbo

Pristaniška uprava in luška kapitanija sta včeraj v Rdeči dvorani Lloydovega stolpa uradno povabili pomorske družbe k podpisu sporazuma za okolju prijaznejše pristanišče Blue Agreement, ki so ga sestavili in sklenili lani jeseni. Oktobrski dogovor predvideva, da ladje v pristanišču, in že štiri morske milje od obale, uporabljajo gorivo z manj odstotki žvepla. Na nove pogoje so pristali štirje glavni ladjarji, prisotni v tržaškem in tržiškem pristanišču, to so Costa Crociere in MSC Crociere za potniške ladje ter danski DFDS in turški Ulusoy za ro-ro trajekte.

»Brez njihovega podpisa bi bil sporazum neuporaben,« je na srečanju povedal poveljnik tržaške luške kapitanije, kontraadmiral Vincenzo Vitale in povabil družbo MSC, naj razširi okolju prijazna pravila iz sporazuma tudi na tovorni ladijski promet, ki bolj kot potniški vpliva na stanje v Tržaškem zalivu. Politika družbe gre sicer v smer varovanja okolja na vseh področjih, je povedal njen podpredsednik Minas Myrtidis.

Predstavniki pomorskih družb so izpostavili cilj 40-odstotnega znižanja izpustov ogljikovega dioksida do leta 2030, po navodilih, ki jih postavlja mednarodni akcijski načrt za trajnostni razvoj, in brezemisijsko poslovanje do leta 2050. »Sporazum se do potankosti ujema s politiko naše družbe,« je dejal Mesut Cesur za družbo Ulusoy, podpredsednik DFDS Kemal Bozkurt pa je poudaril, da je trajnostni razvoj edina možna izbira za uspešno poslovanje.

Sporazum je po mnenju predsednika pristaniške uprave Zena D’Agostina korak v ne preveč oddaljeno prihodnost, ko bodo pogoji, ki so jih včeraj sprejele pomorske družbe, obvezni v vseh pristaniščih: »V severni Evropi so to sicer že uveljavljene in obvezne prakse. V okolju prijaznejšo plovbo po Sredozemskem morju vodijo tudi smernice deklaracije, sprejete pred leti na konferenci v Barceloni, iz katere izhaja, da se morajo sredozemska pristanišča prilagoditi trajnostnim praksam do leta 2026.«