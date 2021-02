Laiška združenja tržaške škofije: Pomagajmo migrantom!

»Prosimo vse poštene ljudi, naj ne odtegujejo svoje roke tistim, ki prosijo za prijateljsko bližino.« S tem pozivom se zaključuje izjava, ki so jo v italijanščini in slovenščini pripravili v Konzulti laiških združenj tržaške škofije v zvezi s problematiko sprejemanja beguncev in migrantov, ki trkajo na naša vrata.

Pripadniki različnih krajevnih in mednarodnih katoliških organizacij, včlanjenih v omenjeno konzulto, so se v tem času poglobili v encikliko papeža Frančiška Fratelli tutti – Vsi bratje. »Ne moremo torej spregledati, kako so v Bosni, sredi ostrega mraza, mnogi ubogi ljudje blokirani in izpostavljeni brezbrižnosti, večkrat pa tudi nepovedljivemu maltretiranju. Pekel migrantov trka na vrata Evrope in Evropa je podobna ledenemu, negibnemu velikanu. Evropa, ki vidi in gre dalje, je nesprejemljiv škandal. Posebno nas skrbi veliko število mladoletnih brez spremstva,« pišejo člani konzulte.

»Naša identiteta je obmejna, želimo obrniti naše srce in našo pozornost k temu, kar se dogaja nedaleč od naše meje. Obračamo se na brate in sestre kristjane tistih držav in nanje apeliramo, naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, da v središču medijske pozornosti ne ostane kruta in zavajajoča manjšina, ampak da pride do izraza srce Božjega ljudstva, ki je zvesto evangeljskemu sporočilu in ki ne more mimo ljubezni in sočutja. Apeliramo na institucije, naj bodo budne,« piše še v izjavi. Epidemija covida-19 naj ne bo maska, za katero se skrivamo, ampak razlog več, da priskočimo na pomoč migrantom, ki v Evropi iščejo možnosti za svoje življenje, pa tudi, da jim uspemo zagotoviti stvarno možnost družbene integracije. Migranti so namreč ljudje, ki imajo neodtujljivo pravico do dostojnega življenja in do psihofizične integritete, še piše v izjavi Konzulte laiških združenj tržaške škofije.