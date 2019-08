Lastnik »soban mučenja« v Ul. Cologna bo VZPI-ANPI

Gradbeni podjetnik Giulio Comelli, ki je od državne depozitno-posojilne blagajne (Cassa Depositi e Prestiti) za milijon evrov odkupil stavbo v Ul. Cologna v Trstu, v kateri je med letoma 1944 in 1945 deloval nacifašistični Posebni inšpektorat za javno varnost Julijske krajine, bo kletne in pritlične prostore, v katerih so pripadniki zloglasne Collottijeve tolpe zverinsko mučili na stotine civilistov, doniral državnemu partizanskemu združenju VZPI-ANPI. V drugih prostorih bodo uredili stanovanja.

Vest o donaciji nam je danes potrdil tudi Giulio Comelli, ki vodi istoimensko gradbeno podjetje z dolgo zgodovino na Tržaškem – bilo je namreč ustanovljeno leta 1935. »Človek se pač odloči za donacijo takrat, ko začuti, da je to prav,« enostavno pove Comelli, »to je vse. Ne vidim, zakaj ne bi smel podariti nečesa, česar ne potrebujem, drugim pa je pri srcu.«

Najbolj črnoglede napovedi, ki so nekaj časa kazale, da bo namesto stavbe na št. 6 in 8 v Ul. Cologna, zrasla parkirna hiša, se torej ne bodo uresničile, je potrdil tudi pokrajinski predsednik združenja VZPI-ANPI Fabio Vallon. »Mislili smo že, da je stavba “zgubljena”. Potem pa nas je poleti leta 2017 kontaktiral novi lastnik stavbe Giulio Comelli,« pojasnjuje Vallon.