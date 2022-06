Lažen bombni preplah na Pončani

Policisti in redarji so po 21. uri onemogočili dostop do avtobusnega postajališča v Ul. Orlandini na Pončani, pri nadhodu ob centru Casa delle Culture, saj se je tik ob postajališču znašel predmet, ki bi lahko bil ročno izdelana bomba. Na pločniku so stale namreč tri z žicami povezane in med seboj zvezane plastenke z vžigalno vrvico, na prvi pogled napolnjene z belo snovjo. Ali gre dejansko za eksploziv ali pa za demonstrativno potezo, so morali preveriti policijski pirotehniki. Na kraju so tudi policisti forenzičnega oddelka. Ulico so zaprli za promet do 22.20, ko je postalo jasno, da v plastenkah ni nevarnih snovi, temveč zgolj pesek ali pa cement.