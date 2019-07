Lažje do ureditve podstrešnih prostorov in teras

Ureditev bivalnih podstrešnih prostorov ali strešne terase, postavitev dvigala ali pa odprtje restavracije na strehi stavb na območju mestnega središča bodo po novem z birokratskega vidika mogoči. Tržaški občinski odbor je namreč sprejel odlok o novem občinskem podrobnem prostorskem načrtu, ki bo nadomestil skoraj 40 let stari načrt. Nov načrt so občinski inženirji in arhitekti izdelali za zgodovinsko območje Trsta, v katerega so vključili Terezijansko, Jožefinsko in Franciscejsko četrt (Borgo Franceschino), srednjeveško mesto, Akvedot brez Glavne bolnišnice, grič sv. Justa in nabrežje.