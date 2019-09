Ledolomilec Laura Bassi priplul v Trst

V Trst je priplula nova raziskovalna ladja Državnega inštituta za oceanografijo in geofiziko (OGS), ki bo pred Velikim trgom privezana vse do konca znanstvene prireditve Trieste Next. Ta bo od petka do nedelje postregla s številnimi znanstvenimi temami, obiskovalci pa bodo v okviru prireditve lahko obiskali tudi nov ledolomilec, ki je nadomestil zastarelo Exploro. Ladja se imenuje Laura Bassi, ime pa nosi po prvi italijanski znanstvenici, ki je v 18. stoletju bila prva ženska, ki je predavala na fakulteti. Ladjo, ki je stala 12 milijonov evrov, je financiralo ministrstvo za visoko šolstvo.

