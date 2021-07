Lego kocke odnesel, na polici pustil le škatlo

V koncu junija so zaposleni v trgovini v tržaškem mestnem središču, točneje v Ul. Roma, odkrili, da je nekdo izmaknil vsebino škatle lego kock v vrednosti 90 evrov. Na polici je tako ostala le prazna škatla.

Ko se je moški, 37-letni državljan Srbije, včeraj v večernih urah vrnil v omenjeno trgovino, ga je osebje prepoznalo kot tatu lego kock in je o njegovi prisotnosti brž obvestilo policiste. V trgovino je prišla patrulja, moškega, sicer starega znanca policije, so legitimirali, preverili potek dogodkov in potrdili, da je šlo res za osebo, ki je s police izmaknila igračo. Ovadili so ga, tožilstvo pa zanj ni odredilo pripora.