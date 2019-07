Letismart za urbano samostojnost slepih in slabovidnih

Pet zaporednih istih zvokov bo slepe in slabovidne po novem opozorilo, da se je pred njimi ustavil avtobus, na katerega so čakali. Letismart je namreč inovativen sistem, s katerim bodo v kratkem opremljeni vsi avtobusi tržaškega prevozniškega podjetja Trieste Trasporti, ki bodo »povezani« z belo palico, s katero se običajno premikajo slepi in slabovidni oz. z njeno žepno različico. Nedvomno gre za izjemen dosežek za osebno urbano samostojnost, kot so poudarili na včerajšnji predstavitvi v deželni palači na Velikem trgu, kjer so predstavili novost na italijanski in celo evropski ravni.

Kako bo deloval oz. poskusno že deluje Letismart, je pojasnil njegov idejni oče, inženir in obenem predsednik tržaške sekcije italijanske Unije slepih in slabovidnih Marino Attini. V sodelovanju s podjetjem Scen so uresničili majhen in lahek (11 gramov) elektronski mikrosistem, ki bo vgrajen v ročaj bele palice. Sistem bo osebo glasovno obveščal, da se ji približuje avtobus in ji bo hkrati dovoljeval, da se najavi na vstop nanj - tudi voznik bo namreč prejel informacijo, da ga na postaji čaka slep ali slaboviden potnik.